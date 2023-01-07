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Легковес UFC объяснил, почему в организации заставляют бойцов соглашаться на поединки

Легковес UFC объяснил, почему в организации заставляют бойцов соглашаться на поединки
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Американский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Терренс Маккинни высказался о спортсменах организации, жалующихся на давление со стороны руководства промоушена касательно выступлений.

«Когда UFC говорит, что не даст нам бой в течение нескольких месяцев, если мы не согласимся сейчас, то это происходит из-за того, что в организации более 100 бойцов в каждой весовой категории и большинству из них нужен бой. В большинстве кардов 15 боёв, а это от двух до шести боёв на дивизион.

Мы хотим драться, но стоит вести себя умно, и здесь важен баланс. Когда UFC не даёт вам бой два-три месяца – это не всегда личное. Просто сотни других бойцов хотят того же. UFC не всегда негодяи, иногда они просто считают», – написал Маккинни в социальных сетях.

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