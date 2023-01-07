Тренер Исмаилова высказался об окончательном уходе Хабиба Нурмагомедова из MMA

Рамазан Исмаилов, тренер и брат известного российского бойца MMA Магомеда Исмаилова, высказался об окончательном уходе из смешанных единоборств бывшего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Хабиба Нурмагомедова.

Ранее сразу ряд изданий сообщил, что Нурмагомедов, завершивший карьеру в 2020 году, может отойти и от тренерской деятельности, чтобы посвятить себя семье.

«Не думаю, что он бросит тренерскую деятельность или оставит пост президента Eagle FC. Если это произойдёт, могу предположить, что на него повлияла встреча с Закиром Найком – исламским проповедником, с которым он встречался в Дубае. Разговор с ним мог повлиять. Но я слабо верю в такой исход. У него есть лига, есть Ислам Махачев, которому предстоит важный бой. Как это можно оставить?» – приводит слова Исмаилова издание MMA.Metaratings.ru.

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