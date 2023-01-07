«Хватит лгать». Майкл Биспинг раскритиковал Джейка Пола за анонс его дебюта в MMA
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Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг прокомментировал новость о дебюте в профессиональном MMA скандального американского видеоблогера Джейка Пола, после анонса объявившего о желании сразиться с соотечественником Нейтом Диазом.
«Я повторю это, Джейк Пол – ты полное дерьмо. Ты просто-напросто заботишься о себе, и это нормально. Мы все такие. Но прекрати изображать из себя мессию, ознаменовавшего какие-то изменения.
Ты попросту пытаешься устроиться в жизни. И не стоит делать вид, будто ты ищешь встречи с настоящими бойцами. Перестань лгать и притворяться», – сказал Биспинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Новость по темеДжейк Пол обозначил соперника после подписания контракта с PFL
Нейт Диаз ударил члена команды Джейка Пола в подтрибунном помещении:
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