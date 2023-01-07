Джо Роган рассказал, почему перестал делать ставки на бои UFC
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Звёздный комментатор UFC Джо Роган рассказал, почему перестал делать азартные ставки на бои организации, несмотря на положительную статистику выигрышей.
«Раньше я увлекался азартными играми со своим партнёром по бизнесу. Я делал ставки на бои. Это было в первые дни UFC, в начале 2000-х.
Я думал: «Ох, никто даже и не знает об Андерсоне Силве. Да я поставлю дом на этого парня!» После я задумался об этом и решил, что это негативно сказывается на моей комментаторской работе. Поэтому я прекратил заниматься этим и сказал об этом другу, хотя на определённом этапе у нас было 84% выигрышей», – сказал Роган в рамках выпуска своего подкаста.
Ранее Роган отреагировал на смерть члена Зала славы UFC Стефана Боннара.
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