«Свяжитесь со мной». Британский призёр Олимпиады обратился к Усику перед боем с Фьюри

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2020 и проспект супертяжёлого дивизиона, британец Фрейзер Кларк заявил о готовности отправиться в тренировочный лагерь чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO Александра Усика, чтобы помочь ему подготовиться к ожидаемому поединку с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
«Ох, я бы получил удовольствие от такого опыта, сто процентов. Я бы отправился в тренировочный лагерь и получил бы от этого удовольствие. Было бы здорово. Если команда Усика прочтёт это интервью, то пусть найдёт мой номер и позвонит моей команде. Мне бы хотелось приехать», – приводит слова Кларка Sly Sports.
Ранее Фрэнк Уоррен, промоутер Фьюри, рассказал о ходе переговоров с командой Усика.
Украинский чемпион Александр Усик вернулся к тренировкам:
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