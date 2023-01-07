«Свяжитесь со мной». Британский призёр Олимпиады обратился к Усику перед боем с Фьюри

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2020 и проспект супертяжёлого дивизиона, британец Фрейзер Кларк заявил о готовности отправиться в тренировочный лагерь чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO Александра Усика, чтобы помочь ему подготовиться к ожидаемому поединку с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

«Ох, я бы получил удовольствие от такого опыта, сто процентов. Я бы отправился в тренировочный лагерь и получил бы от этого удовольствие. Было бы здорово. Если команда Усика прочтёт это интервью, то пусть найдёт мой номер и позвонит моей команде. Мне бы хотелось приехать», – приводит слова Кларка Sly Sports.

Ранее Фрэнк Уоррен, промоутер Фьюри, рассказал о ходе переговоров с командой Усика.

Новость по теме Промоутер Фьюри высказался по поводу контракта Тайсона на бой с Усиком

Украинский чемпион Александр Усик вернулся к тренировкам: