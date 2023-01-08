Экс-чемпион: бой Усика и Фьюри эстетически неприятен, но необычен для супертяжеловесов

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Серхио Мора высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).
«Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри, вероятно, не самый приятный с эстетической точки зрения, но, по крайней мере, мы получим абсолютного чемпиона. Усик является великолепным боксёром-левшой, а Фьюри – великолепный боксёр-гигант.
Этот поединок не кажется мне типичным для супертяжёлого дивизиона. Он больше напоминает борьбу двух бойцов из первого тяжёлого веса. И я бы хотел увидеть его только из-за всех поясов на кону», – сказал Мора в интервью DAZN.
Украинский чемпион Александр Усик вернулся к тренировкам:
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