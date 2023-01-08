Промоутер: Джошуа смотрел записки с тактикой перед выходом на первый бой с Усиком

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, поделился воспоминаниями о его первом поединке с украинцем Александром Усиком, который состоялся в сентябре 2021 года. Напомним, Усик победил единогласным решением судей.
«Он вышел на первый бой с Усиком в неразберихе. Я помню, как он разогревался перед выходом, и у него были записки с тактикой, которые он составил вместе с командой. Он бил по лапам и время от времени подходил их посмотреть.
Энтони в лучшей форме наверняка бы знал, что делать. Однако для этого нужен наставник. Вот почему Роб Маккракен был так важен для него. Вспомните бой с [Владимиром] Кличко, он сыграл большую роль в пятом или шестом раунде. Как боец вы обязаны посмотреть тренеру в глаза и сказать, что у вас проблемы», – приводит слова Хирна издание The Sun.
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