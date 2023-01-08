Порье высказался о драке Уайта с женой
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Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в лёгком весе UFC прокомментировал драку Даны Уайта со своей женой в одном из ночных клубов.
«Никогда нельзя поднимать руки на женщину. Я не знаю последствий, которые могут возникнуть, когда кто-то его уровня управляет этим бизнесом и делает что-то в этом роде. Я понятия не имею. Это точно не хорошо выглядит», — приводит слова Порье BJ Penn.
Ранее сообщалось, что после того как Уайт наклонился, чтобы что-то сказать своей жене, та дала ему пощёчину. Дана тут же дал ей пощёчину в ответ. Дальнейшее развитие конфликта удалось предотвратить друзьям. Позже стало известно, что акции владеющей UFC компании упали в цене после драки Уайта с женой.
7 косяков великого и ужасного Даны Уайта
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