Конор Макгрегор показал физическую форму после заявления о возвращении в октагон
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор показал физическую форму.
Напомним, ранее Макгрегор сделал заявление о возвращении в октагон.
Ирландец не проводил бои после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье. Отметим, в том бою Конор сломал ногу.
Всего в смешанных единоборствах Макгрегор провёл 28 поединков, в которых он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений. В середине декабря прошлого года стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC. До этого в промоушене ирландец находился на 14-м месте в весе до 155 фунтов.
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