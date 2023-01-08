Завуров отреагировал на уход Хабиба из MMA, выложив совместное фото из зала

Президент Eagle FC Шамиль Завуров высказался о решении Хабиба Нурмагомедова уйти из MMA.
«Со спорта он ушёл, вот спорт из него никуда не уйдёт. Хорошо отпахали на ночь», – написал Зуваров в социальной сети, добавив фото с Хабибом.
Фото: Из личного архива Шамиля Завурова
Ранее Хабиб провёл встречу со своими бойцами, после которой опубликовал совместную фотографию и написал в комментарии: «Год, конечно, выдался очень насыщенным и успешным. Берегите себя, братья. Надеюсь, моё решение пойдёт только на пользу, обнял вас всех крепко. Спасибо вам, вы были большой причиной моего успеха в спорте».
Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года, одержав 13 побед в 13 боях. Он был чемпионом лиги в лёгком весе. 24 октября 2020 года Хабиб объявил о завершении карьеры. Всего на его счету 29 побед в 29 поединках по правилам ММА. После завершения карьеры он купил промоушен Eagle FC, а также стал тренировать бойцов, которые выступают в UFC, Bellator и других лигах.
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