Джервонта Дэвис досрочно выиграл у Эктора Гарсии и защитил титул WBA

В рамках вечера бокса от РВС в Вашингтоне (США) состоялся главный бой мероприятия между чемпионом мира в трёх весовых категориях, 28-летним американцем Джервонтой Дэвисом и доминиканским боксёром Эктором Луисом.



Встреча завершилась победой Джервонты Дэвиса, так как Гарсия отказался от продолжения поединка после восьмого раунда.



Джервонта Дэвис, таким образом, защитил регулярный титул чемпиона WBA в лёгком весе. Напомним, ради этого поединка обладатель пояса в полулёгком весе Гарсия, поднялся в лёгкий дивизион.



Это первое поражение для доминиканца в профессиональной карьере, до этого он одержал 16 побед в 16 поединках.



Дэвис, в свою очередь, одержал 28-ю победу в профессиональном боксе и продолжает идти без поражений.

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