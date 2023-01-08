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Джервонта Дэвис досрочно выиграл у Эктора Гарсии и защитил титул WBA

Джервонта Дэвис досрочно выиграл у Эктора Гарсии и защитил титул WBA
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В рамках вечера бокса от РВС в Вашингтоне (США) состоялся главный бой мероприятия между чемпионом мира в трёх весовых категориях, 28-летним американцем Джервонтой Дэвисом и доминиканским боксёром Эктором Луисом.

Встреча завершилась победой Джервонты Дэвиса, так как Гарсия отказался от продолжения поединка после восьмого раунда.

Джервонта Дэвис, таким образом, защитил регулярный титул чемпиона WBA в лёгком весе. Напомним, ради этого поединка обладатель пояса в полулёгком весе Гарсия, поднялся в лёгкий дивизион.

Это первое поражение для доминиканца в профессиональной карьере, до этого он одержал 16 побед в 16 поединках.

Дэвис, в свою очередь, одержал 28-ю победу в профессиональном боксе и продолжает идти без поражений.

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