Цзю: у Хабиба нет былой мотивации. После смерти отца для него многое поменялось

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю прокомментировал решение экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова полностью уйти из ММА.



«Он уже давно не проводил бои. Мне кажется, он просто объяснил всем, что больше выходить в октагон не будет. Но это было понятно уже давно, он сам говорил об этом.



Если он не хочет выступать, то как иначе? Он уже и по весу прибавил, у него нет былой мотивации. После смерти отца для него очень многое поменялось. Но даже до этого он уже говорил, что больше не будет выступать.



В любом случае Хабиб — легендарный боец смешанных единоборств. За такую маленькую карьеру он смог достичь многого в этой индустрии», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.