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Цзю: у Хабиба нет былой мотивации. После смерти отца для него многое поменялось

Цзю: у Хабиба нет былой мотивации. После смерти отца для него многое поменялось
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Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю прокомментировал решение экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова полностью уйти из ММА.

«Он уже давно не проводил бои. Мне кажется, он просто объяснил всем, что больше выходить в октагон не будет. Но это было понятно уже давно, он сам говорил об этом.

Если он не хочет выступать, то как иначе? Он уже и по весу прибавил, у него нет былой мотивации. После смерти отца для него очень многое поменялось. Но даже до этого он уже говорил, что больше не будет выступать.

В любом случае Хабиб — легендарный боец смешанных единоборств. За такую маленькую карьеру он смог достичь многого в этой индустрии», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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