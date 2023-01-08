Хрюнов: приветствую уход Хабиба из спорта. Это чистый, светлый человек

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов отреагировал на решение бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова полностью уйти из ММА, о чём стало известно ранее.



«Приветствую решение Хабиба уйти из спорта. Почему? У человека должен быть собственный выбор, как жить и на что расходовать время. Выбор в пользу семьи — то, что всегда нужно приветствовать. Конечно, он стал символом своего вида спорта, это один из самых популярных спортсменов мира, самых узнаваемых людей планеты. Чистый, светлый человек. Дай бог, чтобы все делали выбор в пользу семьи», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.



Хабиб Нурмагомедов завершил выступления в качестве бойца в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи. После этого он тренировал других бойцов UFC, Bellator и других промоушенов.