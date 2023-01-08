«Советовать всем будет». Хрюнов рассказал, как Нурмагомедов останется в спорте

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов считает, что Хабиб Нурмагомедов, несмотря на решение полностью уйти из ММА, останется близок к спортивной деятельности.



«Думаю, Хабиб, как ответственный человек, будет давать советы как своей команде, так и своему промоушену. Очевидно, будет меньше путешествовать, больше времени проводить с семьей. Думаю, Хабиб не уйдёт совсем, он не такой человек. Будет со всеми на связи, советовать всем. Но вовлечённости будет меньше. Потому что как ни посмотришь: Хабиб здесь, Хабиб там, Хабиб в Сингапуре, ещё где-то. Перелёты чуть ли не в один день. Великолепный человек, который сделал отличный выбор», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.