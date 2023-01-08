Гаджиев: уход Хабиба — естественный процесс, смена поколений. Скоро появятся новые герои

Российский промоутер Камил Гаджиев поделился мнение о решении экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова полностью уйти из ММА.



«Ничего удивительного в заявлении Хабиба нет, всё довольно логично. Если брать ММА и смотреть на список задач для спортсмена, он всех их уже выполнил и достиг. Он полностью реализовался как боец, а потом в роли тренера. Для него не осталось больше никаких целей и задач.



Я не думаю, что Хабиб отвернётся от ММА и пойдёт в другую сторону. Он просто дал понять всем, что меняет амплуа. На совсем он точно не уйдёт, Хабиб все равно будет где-то рядом.



Это потеря для индустрии? Это естественный процесс, смена поколений. Придут другие люди, уже есть Ислам Махачев. Он уже во многом занял эту нишу. Сегодня его уход кажется потерей. Спустя время всё встанет на свои места. Спорт не стоит на месте, совсем скоро появятся новые герои», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.