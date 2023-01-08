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«Я ничего не видел». Гарсия рассказал, почему отказался продолжать бой с Дэвисом

«Я ничего не видел». Гарсия рассказал, почему отказался продолжать бой с Дэвисом
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Доминиканский боксёр Эктор Гарсия объяснил, почему не смог продолжать поединок с Джервонтой Дэвисом за регулярный титул чемпиона в лёгком весе по версии WBA.

«Когда я получил удар в голову в финальном раунде, то не видел ничего. Я не знал, где я был, когда он попал в меня этим выстрелом. Зрение вернулось, но голова ещё болит. Я не мог видеть правым глазом. До этого момента всё шло хорошо», — приводит слова Гарсии BoxingScene.

Поединок между Джервонтой Дэвисом и Эктором Гарсией прошёл в рамках боксёрского вечера от РВС в Вашингтоне. Бой завершился досрочной победой американца после отказа Гарсии продолжать.

Таким образом, Гарсия потерпел первое поражение в профессиональной карьере. На его счету до этого было 16 побед в 16 поединках.

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