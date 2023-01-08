«Я ничего не видел». Гарсия рассказал, почему отказался продолжать бой с Дэвисом
Поделиться
Доминиканский боксёр Эктор Гарсия объяснил, почему не смог продолжать поединок с Джервонтой Дэвисом за регулярный титул чемпиона в лёгком весе по версии WBA.
«Когда я получил удар в голову в финальном раунде, то не видел ничего. Я не знал, где я был, когда он попал в меня этим выстрелом. Зрение вернулось, но голова ещё болит. Я не мог видеть правым глазом. До этого момента всё шло хорошо», — приводит слова Гарсии BoxingScene.
Поединок между Джервонтой Дэвисом и Эктором Гарсией прошёл в рамках боксёрского вечера от РВС в Вашингтоне. Бой завершился досрочной победой американца после отказа Гарсии продолжать.
Таким образом, Гарсия потерпел первое поражение в профессиональной карьере. На его счету до этого было 16 побед в 16 поединках.
Комментарии
- 8 января 2023
-
17:44
-
17:33
-
16:39
-
15:40
-
14:35
-
13:50
-
13:12
-
12:41
-
12:00
-
11:43
-
11:40
-
11:28
-
10:55
-
10:43
-
10:38
-
10:11
-
09:43
-
09:33
-
07:56
-
04:56
-
04:18
-
00:56
-
00:39
-
00:27
-
00:10
-
00:00
- 7 января 2023
-
23:56
-
23:33
-
22:55
-
22:04
-
21:50
-
21:05
-
20:51
-
20:02
-
19:55
Партнерский контент