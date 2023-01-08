«Чёртов святоша!» Актёр Джейми Фокс раскритиковал Дану Уайта за драку с женой
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Известный голливудский актёр Джейми Фокс, известный по фильмам «Рэй» и «Джанго освобождённый», прокомментировал публичную драку президента UFC Даны Уайта со своей женой, произошедшую в ночном клубе в начале января.
Так, Фокс прокомментировал пост известного комика Деррила Лина Хьюли, обвинившего медиа в двойных стандартах из-за недостаточного освещения инцидента по причине того, что Уайт не является афроамериканцем.
Хьюли. «Если бы это был чёрный, то освещение было бы непрекращающимся. Вся жизнь Даны Уайта погрязла в брутальном физическом насилии, он сделал на нём состояние. Где непристойные заголовки? Где давление? Ах, да, он же извинился. Привилегия белых вновь побеждает».
Фокс. «Чёртов святоша!»
7 косяков великого и ужасного Даны Уайта
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