Ветеран UFC: Сехудо легко победит Стерлинга

Именитый американский боец Мэтт Браун, уже более 15 лет выступающий в UFC, высказался о титульном поединке в легчайшем весе (до 61 кг) между соотечественниками Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо, который, как ожидается, состоится в первой половине 2023 года.
«Сехудо всё время болтает. Он всегда говорит о том, чтобы вернуться. Ему нравится говорить. Вот почему я не сильно задумывался об этом поединке. Однако я считаю Сехудо крупнейшей угрозой в легчайшем весе.
Я считаю, что он довольно легко побьёт Алджамейна. У него отличный бокс и великолепная борьба. Не думаю, что у Алджамейна получится побороть его. А в стойке Сехудо лучше. Он очень дисциплинирован в этом аспекте, всегда остаётся собранным и сильным. Так что я поставил бы на него», – приводит слова Брауна издание MMA Fighting.
Сехудо поймал Хасбика на болевой приём
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