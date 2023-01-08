Рафаэль Физиев назвал свой лучший бой в UFC

Боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев считает, что его поединок с бразильским экс-чемпионом Рафаэлем дос Аньосом, состоявшийся в июле на турнире UFC on ESPN 39, стал лучшим за период его выступлений в UFC.
«Из всех боёв в UFC этот мне сильнее всего понравился. Потому что весь свой план на бой я выполнил. У нас был план не давать ему прессинговать, стараться удерживать центр [клетки] и не давать ему себя переводить, особенно в первых попытках. В принципе, всё получилось.
Боюсь сказать, что пятираундовая дистанция далась хорошо. Я хорошо себя чувствовал. Я был готов выйти на пятый раунд и от начала до конца прессинговать. Но все знают, что подготовка не всегда бывает идеальной. Тогда всё было хорошо. Но я не могу знать, что будет дальше», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.
- 8 января 2023
-
20:21
-
20:13
-
19:45
-
19:02
-
18:15
-
17:54
-
17:44
-
17:33
-
16:39
-
15:40
-
14:35
-
13:50
-
13:12
-
12:41
-
12:00
-
11:43
-
11:40
-
11:28
-
10:55
-
10:43
-
10:38
-
10:11
-
09:43
-
09:33
-
07:56
-
04:56
-
04:18
-
00:56
-
00:39
-
00:27
-
00:10
-
00:00
- 7 января 2023
-
23:56
-
23:33
-
22:55