Рафаэль Физиев назвал свой лучший бой в UFC

Боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев считает, что его поединок с бразильским экс-чемпионом Рафаэлем дос Аньосом, состоявшийся в июле на турнире UFC on ESPN 39, стал лучшим за период его выступлений в UFC.

«Из всех боёв в UFC этот мне сильнее всего понравился. Потому что весь свой план на бой я выполнил. У нас был план не давать ему прессинговать, стараться удерживать центр [клетки] и не давать ему себя переводить, особенно в первых попытках. В принципе, всё получилось.

Боюсь сказать, что пятираундовая дистанция далась хорошо. Я хорошо себя чувствовал. Я был готов выйти на пятый раунд и от начала до конца прессинговать. Но все знают, что подготовка не всегда бывает идеальной. Тогда всё было хорошо. Но я не могу знать, что будет дальше», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.