Роган: на заре UFC у боёв не было лимита по времени. И это чистейшая форма единоборств

Звёздный комментатор UFC Джо Роган объяснил, почему бои с пятиминутными раундами идут на пользу популярности смешанных единоборств, но вредят их спортивной составляющей.

«Бои без времени – это не путь к зрителям, но это способ определить лучшего. На заре UFC у боёв не было лимита по времени. Вопрос стоял лишь в том, кто победит. И это чистейшая форма смешанных единоборств.

Когда у вас появляются раунды, люди разрабатывают системы, как победить. Они ускоряются в последние 30 секунд и думают над тем, как распределить своё время. Вы не сможете делать это, если ограничения по времени нет», – сказал Роган в рамках выпуска своего подкаста.

Ранее Роган рассказал, почему перестал делать ставки на бои UFC.