Физиев: если ярко побью Гэтжи, то смогу подраться за титул UFC
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Боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев, ранее сообщивший об организации поединка c американским экс-претендентом на титул Джастином Гэтжи, объяснил, почему данное противостояние ему интересно.
«Это большой вызов для меня, очень опасный. Это очень сильный боец. Меня делает радостней и счастливей тот факт, что я не видел, чтобы его кто-то вызывал. Я не видел, чтобы кто-то сказал: «Гэтжи, давай драться». Может, меня поправят.
Конечно, это к титулу меня приведёт. Я понимаю, что сейчас я близко. И в случае победы над Гэтжи, особенно яркой, я смело могу за титул драться», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.
Ранее Физиев назвал своё лучшее выступление в UFC.
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