Первый боец UFC из Таджикистана проведёт дебютный бой 26 февраля
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Таджикский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Нурулло Алиев (7-0) дебютирует в сильнейшей организации мира на турнире UFC Fight Night, который состоится 26 февраля в Лас-Вегасе (США), сообщает издание MMAJunkie.
Соперником 23-летнего Алиева станет 32-летний бразилец Рафаэль Алвес (20-12), для которого это будет четвёртое выступление в промоушене.
Напомним, Алиев, ставший первым в истории Таджикистана бойцом UFC, получил контракт после досрочной победы над американцем Джошем Уиком в рамках отборочного турнира Dana White's Contender Series, состоявшегося в сентябре. До этого боец принимал участие в шоу промоушенов GFC и AMC Fight Nights.
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