«Это же Рой Джонс». Боец UFC высмеял уличный рисунок в честь бывшего соперника Хабиба

Именитый ветеран UFC бразилец Эдсон Барбоза, известный по выступлениям в лёгком (до 70 кг) и полулёгком (до 65 кг) дивизионах, поделился в социальных сетях фотографией с уличным рисунком, сделанным в честь его достижений в смешанных единоборствах.

Фото: из личного архива Эдсона Барбозы

Публикация не прошла мимо пятого номера рейтинга среднего веса (до 84 кг) организации американца Дерека Брансона.

«Это же Рой Джонс. Как это развидеть?» – написал боец.

Эдсону Барбозе 36 лет. Бразилец выступает в UFC с ноября 2010 года и за время выступлений встречался с такими бойцами, как Дональд Серроне, Майкл Джонсон, Пол Фелдер, Тони Фергюсон, Энтони Петтис, Хабиб Нурмагомедов, Кевин Ли, Дэн Хукер и Джастин Гэтжи.

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