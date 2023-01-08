Физиев — о топе лёгкого веса UFC: пять человек сидят и никого не пускают

Боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев раскритиковал первую пятёрку дивизиона за нежелание давать шанс восходящим спортсменам организации.

«Это проблема сейчас в UFC. Пять человек сидят в топе и никого не хотят туда пускать. Я, например, если бой с Гэтжи не состоится, готов подраться с кем-то ниже. Дрю Добер себя хорошо показал. Вышел и финишировал [Бобби] Грина.

Будет ли обидно подраться с ним? А что, Ислам [Махачев] дрался же. А что делать? Я не хочу простаивать. Я лучше подерусь, рискну», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.

Ранее Физиев заявил, что в случае победы в потенциальном бою с американцем Джастином Гэтжи рассчитывает сразиться за чемпионский титул.

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