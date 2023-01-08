Команда Фьюри отправила Усику черновой контракт на бой

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), сообщил, что отправил черновую версию контракта на поединок с обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).

«Мы отправили им черновой контракт. Вот где мы сейчас находимся. И с этим необходимо разобраться очень быстро, потому что время работает против нас.

Где состоится бой? Там, где будет больше денег. Всё меняется за пределами Великобритании. Мы хотим, чтобы поединок состоялся в марте, это позволит бойцам провести ещё один поединок осенью», – приводит слова Уоррена издание talkSPORT.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира легендарный американец Майк Тайсон назвал сильнейшего бойца в супертяжёлом весе.

Новость по теме Майк Тайсон: думаю, Усик победит всех

Украинский чемпион Александр Усик вернулся к тренировкам