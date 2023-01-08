WBC санкционировал претендентский бой в полулёгком весе

Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционировал отборочный поединок в полулёгком весе (до 57,2 кг) между филиппинцем Марком Магсайо (24-1, 16 KO) и британцем ганского происхождения Айзеком Догбо (24-2, 15 KO), сообщает издание BoxingScene.
Командам бойцов необходимо договориться до 31 января, в противном случае состоятся промоутерские торги.
Марку Магсайо 27 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в мае 2013 года и в январе 2022-го впервые сразился за титул, одолев раздельным судейским решением именитого американца Гэри Расселла-младшего (31-2, 18 KO).
Айзеку Догбо 28 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в августе 2013 года и в апреле 2018-го завоевал титул WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг), нокаутировав в 11-м раунде американца Джесси Магдалено (29-1, 18 KO).
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