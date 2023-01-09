Физиев назвал главный недостаток Махачева

Боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев высказался по поводу чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева.
«Ислам жёсткий, он реально сильный, физически очень крепкий, на шаг всех опережает в борьбе. Если ты зашёл в борьбу, он тебя будет на шаг опережать, скорее всего, но в стойке у него я очень много дыр увидел. Очень много минусов в стойке, особенно когда он атакует. Сейчас на меня весь Дагестан обидится, но, когда он атакует, он очень раскрытый и по нему очень даже можно попасть. Всё остальное – только плюсы»,– сказал боец в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.
Ранее Физиев заявил, что в случае победы в потенциальном бою с американцем Джастином Гэтжи рассчитывает сразиться за чемпионский титул.
Ислам Махачев делится секретами рациона бойца:
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