Штырков объяснил, почему Хабиб решил покинуть индустрию ММА

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков прокомментировал решение Хабиба Нурмагомедова покинуть ММА.
«Каждый человек вправе выбирать, как ему жить и по какому пути идти. Я могу понять Хабиба, который отдал огромную часть жизни спорту. Хочется спокойно жить с семьей с обычным распорядком дня: завтрак, обед, ужин, кино, театр и игры с детьми. Всё что угодно. Он достоин этого. Он сделал всё, чтобы теперь наслаждаться своими заслугами и заработанными деньгами. Хабиб имеет право счастливо жить. Я его понимаю и поздравляю с этим решением», – приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru
Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года, одержав 13 побед в 13 боях. Он был чемпионом лиги в лёгком весе. 24 октября 2020 года Хабиб объявил о завершении карьеры. После завершения карьеры он купил промоушен Eagle FC, а также стал тренировать бойцов, которые выступают в UFC, Bellator и других лигах.
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