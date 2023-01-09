Василевский: у Хабиба накопилась моральная усталость от единоборств

Российский боец ММА Вячеслав Василевский прокомментировал решение Хабиба Нурмагомедова покинуть индустрию ММА, на что он намекнул в соцсетях.
«Я бы отнёсся серьёзно к словам Хабиба. Он когда-то сказал, что закончит карьеру и закончил её, хотя многие думали, что это просто слова. Почему он это делает? В его жизни было много ММА. С раннего детства он занимался единоборствами. Возможно, сейчас, когда ему это уже не нужно, чтобы зарабатывать деньги, а раньше он зарабатывал именно этим, он решил полностью отойти от ММА и изменить свою жизнь.
Даже психологи советуют менять свою деятельность раз в семь лет, а Хабиб этим занимается гораздо дольше. Я думаю, что это нормальное решение, потому что у него уже накопилась моральная усталость от единоборств и всего, что с ними связано», – приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.
Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года, одержав 13 побед в 13 боях. Он был чемпионом лиги в лёгком весе. 24 октября 2020 года Хабиб объявил о завершении карьеры. После завершения карьеры он купил промоушен Eagle FC, а также стал тренировать бойцов, которые выступают в UFC, Bellator и других лигах.
«Мы пришли захватить власть». Хабиб ярко выступил в Канаде:
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