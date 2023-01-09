Владелец лиги АСА предложил UFC и Bellator провести гран-при

Майрбек Хасиев, владеющий бойцовской лигой АСА, обратился с предложением к UFC и Bellator провести гран-при.

«В американской Лиге Bellator наконец пришли к тому, о чём я говорю давно! Это бои «стенка на стенку» между лучшими лигами мира! Только вот Скотт Кокер и компания выбрали слишком лёгкий путь, сразившись с Rizin. Что из этого вышло, мы увидели, японский промоушен выступил в роли статиста и уступил со счётом «0-5». Если честно, то я так и не понял, в чём идея этой встречи, не было никакой интриги изначально. Но, главное, что лёд тронулся и теперь Bellator, окрылённый своим «успехом», бросает вызовы всем остальным лигам. Круто, мы принимаем этот вызов и я не сомневаюсь, что АСА «вынесет» своих коллег из США.

Только в таком случае возникает вопрос: «А что нам даст эта победа, если Bellator не лучшая организация» Побив их бойцов, мы не будем удовлетворены и в чём тогда смысл такого успеха? Поэтому у меня встречное предложение, о котором я говорю уже много лет. Это устроить Гран-При из лучших лиг мира. Думаю, что достаточно будет четыре промоушена, больше вряд ли и наберётся. Будет справедливо развести UFC и Bellator, а дальше — путём жеребьёвки раскинуть АСА и 4-ого участника по полуфиналам. Нас устроит любой вариант в стартовой встрече.



Сегодня для всех очевидно, что АСА является флагманом не только российского, но и в целом европейского ММА. Поэтому наше участие в вероятном турнире не должно вызывать никаких вопросов. Ростер бойцов, рейтинги, гонорары, бонусы, уровень поединков — говорят сами за себя. Так что, давайте садиться за стол переговоров и договариваться. Мы готовы к любым датам и локациям. Мистер Уайт, Кокер и остальные, теперь слово за вами. Без АСА ваша история будет неполноценной и сомнительной! Эта история вызовет небывалый ажиотаж в мире ММА, а также на этом можно заработать не плохие деньги! Старый волк ждёт вашего ответа», — приводит слова Хасиева аккаунт лиги АСА в социальных сетях.

RIZIN vs Bellator. Гаджи Рабаданов vs Коджи Такеда