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Макгрегор опубликовал кадры из фильма «Дом у дороги» с его участием

Макгрегор опубликовал кадры из фильма «Дом у дороги» с его участием
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал кадры из фильма «Дом у дороги» с его участием.

В августе 2022-го стало известно, что звезда UFC появится вместе с Джейком Джилленхолом в ремейке от Amazon Prime классики 1980-х, фильма «Дом у дороги». Номинант на премию «Оскар» сыграет главную роль бывшего бойца UFC, который устраивается вышибалой в придорожный дом во Флорида-Кис, но вскоре обнаруживает, что всё не так, как кажется. Хотя ещё неизвестно, кого Макгрегор сыграет в фильме, но было подтверждено, что это будет оригинальный персонаж и харизматичный ирландец не будет играть самого себя.

Конор завершил карьеру и не собирается возвращаться. Есть железное доказательство Конор завершил карьеру и не собирается возвращаться. Есть железное доказательство

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках:

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