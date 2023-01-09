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«Рад моему возвращению в UFC». Макгрегор оставил сообщение в соцсетях

«Рад моему возвращению в UFC». Макгрегор оставил сообщение в соцсетях
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором намекнул на возвращение в промоушен.

«Рад моему возвращению в UFC, — написал Макгрегор.

Ирландец не проводил бои после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье. Отметим, что в том бою Конор сломал ногу.

Всего в смешанных единоборствах Макгрегор провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. В середине декабря прошлого года стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC. До этого ирландец находился на 14-м месте в промоушене в весе до 155 фунтов.

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