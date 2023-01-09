Стала известна дата дебюта Жозе Альдо в боксе

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) 36-летний бразилец Жозе Альдо (31-8) выйдет на арену в Рио-де-Жанейро 10 февраля, чтобы дебютировать в профессиональном боксе, сообщает MMA Fighting.
Пока неясно, с кем будет драться Альдо, а также количество раундов и весовая категория, но планируется, что это будет профессиональный поединок.
Бразилец дебютировал в сильнейшей организации мира на турнире UFC 129 в апреле 2011 года, будучи чемпионом полулёгкого веса, и за последующие три года провёл семь защит титула кряду.
В декабре 2015 года Альдо проиграл нокаутом ирландцу Конору Макгрегору, однако затем вновь стал чемпионом, повторно победив американца Фрэнка Эдгара. После двух поражений от американца Макса Холлоуэя и проигрыша австралийцу Алексу Волкановски бразилец перешёл в легчайший вес, где и провёл последние годы карьеры.
Всего же в UFC Альдо выступил 20 раз. В своём последнем бою на турнире UFC 278 в августе Жозе уступил единогласным решением судей грузинскому бойцу легчайшего веса (до 61 кг) Мерабу Двалишвили.
5 самых быстрых нокаутов Конора Макгрегора:
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