«Собираюсь выйти с ринга объединенным чемпионом мира». Ярд — про бой с Бетербиевым

Британский боксёр в полутяжёлом весе Энтони Ярд высказался о предстоящем поединке с россиянином Артуром Бетербиевым, являющимся чемпионом мира по версиям WBO, WBC и IBF.
«Я спокоен, я в порядке, и это самый большой бой в моей карьере. Я определенно счастлив, что наконец-то добрался до этой стадии, и, по моему мнению, я должен воплотить в реальность то, к чему я так долго шёл. Знаете что, я смотрел бокс еще до того, как начал заниматься, и мне нравится наблюдать за важными моментами и за тем, как они происходят. Мои лучшие выступления всегда были, когда я был аутсайдером.
Мне нравится быть в таком положении на данном этапе моей карьеры, и я просто чувствую, что 28 января станет для меня особенной ночью.
На этой арене состоялся мой дебют в профи, а теперь я собираюсь провести на ней такой бой и уйти оттуда в ранге объединенного чемпиона мира», — приводит слова Ярда BoxingScene.
Что нужно знать об Артуре Бетербиеве:
- 9 января 2023
-
10:22
-
10:12
-
09:48
-
09:45
-
07:40
-
06:54
-
04:02
-
03:50
-
00:44
-
00:16
- 8 января 2023
-
23:59
-
23:56
-
23:45
-
23:18
-
23:03
-
21:55
-
21:48
-
21:26
-
20:21
-
20:13
-
19:45
-
19:02
-
18:15
-
17:54
-
17:44
-
17:33
-
16:39
-
15:40
-
14:35
-
13:50
-
13:12
-
12:41
-
12:00
-
11:43
-
11:40