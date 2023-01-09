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«Собираюсь выйти с ринга объединенным чемпионом мира». Ярд — про бой с Бетербиевым

«Собираюсь выйти с ринга объединенным чемпионом мира». Ярд — про бой с Бетербиевым
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Британский боксёр в полутяжёлом весе Энтони Ярд высказался о предстоящем поединке с россиянином Артуром Бетербиевым, являющимся чемпионом мира по версиям WBO, WBC и IBF.

«Я спокоен, я в порядке, и это самый большой бой в моей карьере. Я определенно счастлив, что наконец-то добрался до этой стадии, и, по моему мнению, я должен воплотить в реальность то, к чему я так долго шёл. Знаете что, я смотрел бокс еще до того, как начал заниматься, и мне нравится наблюдать за важными моментами и за тем, как они происходят. Мои лучшие выступления всегда были, когда я был аутсайдером.

Мне нравится быть в таком положении на данном этапе моей карьеры, и я просто чувствую, что 28 января станет для меня особенной ночью.

На этой арене состоялся мой дебют в профи, а теперь я собираюсь провести на ней такой бой и уйти оттуда в ранге объединенного чемпиона мира», — приводит слова Ярда BoxingScene.

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