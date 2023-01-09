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Бывший боец UFC арестован за избиение девушки

Бывший боец UFC арестован за избиение девушки
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Бывшему бойцу UFC Каину Кастильо были предъявлены обвинения после того, как он якобы напал на свою девушку, из-за чего у неё случился припадок. Об этом сообщает BoxingScene.

Экс-боец был обвинён в нападении при отягчающих обстоятельствах второй степени, домашнем насилии, а также в грабеже.

Первый инцидент произошёл 24 марта 2022 года, когда полиция обнаружила жертву «дезориентированной, с царапинами на коленях». Она рассказала присутствующим сотрудникам правоохранительных органов, что поссорилась с Кастильо, когда вышла из машины, чтобы забрать свою сумочку. Кастильо последовал за ней и ударил её по затылку, от чего она «упала на проезжую часть». По сообщениям, он оттащил жертву на тротуар, украл её мобильный телефон и скрылся с места происшествия.

1 января 2023 года полицейские отреагировали на ещё одну драку между Кастильо и жертвой. Согласно заявлению о наличии достаточных оснований, поданному в поддержку ареста, прибывшие офицеры обнаружили жертву в конвульсиях и без сознания из-за того, что, по мнению полиции, ей был нанесён удар по затылку.

Кастильо был арестован и доставлен в тюрьму округа Вашингтон. Во время содержания под стражей Кастильо сказал полиции, что как только его выпустят, «он покинет этот район и никогда не вернётся».

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