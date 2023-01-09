Прохазка вернулся к тренировкам после тяжелейшей травмы плеча
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Чешский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка опубликовал новый пост на своей странице в социальных сетях, в котором сообщил о том, что он вернулся к тренировкам.
«Первая пробежка в горах в этом году. Пора вернуться к работе», — написал Прохазка.
Напомним, в июне на турнире UFC 275 Иржи Прохазка удушающим приёмом в последнем раунде одержал победу над бразильским бойцом смешанных единоборств Гловером Тейшейрой и стал чемпионом в полутяжёлом дивизионе. Позже он освободил титул из-за травмы.
На счету Иржи Прохазки 33 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых 30-летний чешский боец одержал 29 побед.
Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу:
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