Дастин Порье признался, что однажды сделал ставку на свою победу
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Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье признался, что в прошлом однажды делал ставку на бой со своим участием.
«Я уже делал ставку на себя. Ничего сумасшедшего, чтобы хвастаться — ставил 200 баксов, всего пару сотен. Вы знаете такие вещи. И я не думаю, что это проблема. Проблема была бы, если бы я ставил против себя. Тогда у нас действительно проблема», — приводит слова Порье Bloody Elbow.
Дастин Порье провёл свой последний поединок в ноябре этого года на турнире UFC 281. Американец одержал победу над Майклом Чендлером удушающим приёмом. Всего на счету бойца 29 побед в ММА при семи поражениях.
Порье «задушил» 180-килограммового стронгмена:
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