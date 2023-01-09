Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дастин Порье признался, что однажды сделал ставку на свою победу

Дастин Порье признался, что однажды сделал ставку на свою победу
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье признался, что в прошлом однажды делал ставку на бой со своим участием.

«Я уже делал ставку на себя. Ничего сумасшедшего, чтобы хвастаться — ставил 200 баксов, всего пару сотен. Вы знаете такие вещи. И я не думаю, что это проблема. Проблема была бы, если бы я ставил против себя. Тогда у нас действительно проблема», — приводит слова Порье Bloody Elbow.

Дастин Порье провёл свой последний поединок в ноябре этого года на турнире UFC 281. Американец одержал победу над Майклом Чендлером удушающим приёмом. Всего на счету бойца 29 побед в ММА при семи поражениях.

Порье «задушил» 180-килограммового стронгмена:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023