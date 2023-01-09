Дастин Порье признался, что однажды сделал ставку на свою победу

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье признался, что в прошлом однажды делал ставку на бой со своим участием.

«Я уже делал ставку на себя. Ничего сумасшедшего, чтобы хвастаться — ставил 200 баксов, всего пару сотен. Вы знаете такие вещи. И я не думаю, что это проблема. Проблема была бы, если бы я ставил против себя. Тогда у нас действительно проблема», — приводит слова Порье Bloody Elbow.



Дастин Порье провёл свой последний поединок в ноябре этого года на турнире UFC 281. Американец одержал победу над Майклом Чендлером удушающим приёмом. Всего на счету бойца 29 побед в ММА при семи поражениях.

Порье «задушил» 180-килограммового стронгмена: