«Потерял бы кучу денег на Яне и О’Мэлли». Дастин Порье поддержал запрет ставок для бойцов

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье высказался по поводу запретов ставок для бойцов, а также рассказал о том, что если бы не этот запрет, то он потерял бы много денег на поединке между Петром Яном и Шоном О'Мэлли.

«Запрет ставок для бойцов? Я бы потерял кучу денег, если бы ставил. Я бы поставил на то, что Матеуш Гамрот победит Бенеила Дариуша, поставил бы на то, что Пётр победит О’Мэлли — и проиграл все эти ставки, так что этот запрет сэкономил мне немного денег.

Но я не могу точно сказать, что думаю обо всём этом. Я не знаю подробностей. Знаю, что есть некоторые подозрительные вещи, и, возможно, со временем мы получим некоторую ясность обо всём, что произошло. Однако я понятия не имею, что именно происходит», — приводит слова Порье Bloody Elbow.