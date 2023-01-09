«Я просто теряю 90 минут». Бивол рассказал, почему не любит смотреть футбол

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол рассказал о своём отношении к футболу.
«Откровенно говоря, мне не нравится смотреть футбол. Я люблю играть в него. Мне не нравится много смотреть бокс, я люблю боксировать. Мне приносит удовольствие что-то делать.
Что касается просмотра футбола, то ты тратишь на это 90 минут. Это слишком много. Я просто теряю 90 минут, хотя в это время могу поиграть. Я смотрю некоторые матчи чемпионата мира. Конечно, в этот раз я их тоже смотрел. Болел за Аргентину из-за Месси, как и все. Я могу объяснить, почему. Мне нравится, что у нас есть человек, который добился в футболе всего. У него есть все награды, Месси везде был чемпионом, а теперь он выиграл чемпионат мира. Это настоящая история, она меня мотивирует. Поэтому я болею за него», — сказал Бивол на YouTube-каналt Boxing Social.
Дмитрий Бивол: работу мы сделали. Пояс с нами:
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