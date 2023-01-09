Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я просто теряю 90 минут». Бивол рассказал, почему не любит смотреть футбол

«Я просто теряю 90 минут». Бивол рассказал, почему не любит смотреть футбол
Комментарии

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол рассказал о своём отношении к футболу.

«Откровенно говоря, мне не нравится смотреть футбол. Я люблю играть в него. Мне не нравится много смотреть бокс, я люблю боксировать. Мне приносит удовольствие что-то делать.

Что касается просмотра футбола, то ты тратишь на это 90 минут. Это слишком много. Я просто теряю 90 минут, хотя в это время могу поиграть. Я смотрю некоторые матчи чемпионата мира. Конечно, в этот раз я их тоже смотрел. Болел за Аргентину из-за Месси, как и все. Я могу объяснить, почему. Мне нравится, что у нас есть человек, который добился в футболе всего. У него есть все награды, Месси везде был чемпионом, а теперь он выиграл чемпионат мира. Это настоящая история, она меня мотивирует. Поэтому я болею за него», — сказал Бивол на YouTube-каналt Boxing Social.

Мир ждёт схватку двух россиян и величия Махачева. Самые желанные события 2023 года Мир ждёт схватку двух россиян и величия Махачева. Самые желанные события 2023 года

Дмитрий Бивол: работу мы сделали. Пояс с нами:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023