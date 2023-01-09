Фрэнсис Нганну намекнул на возможный переход из UFC в PFL

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), камерунский и французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором сделал намёк на возможный переход из UFC в PFL.
Камерунец опубликовал серию новогодних семейных фотографий, на которых его мама сидит за праздничным столом в футболке PFL.
«Начинаем лучший год! Счастливого 2023 года всем вам!», — написал Нганну.
Напомним, в своём последнем бою, который состоялся на UFC 270, Нганну встречался с французским бойцом Сирилем Ганом и победил его. Недавно Фрэнсис заявлял, что хочет подписать новый контракт с UFC, однако по условиям нового соглашения у него должна быть возможность проводить боксёрские поединки.
Ранее считалось, что на турнире UFC 285 Нганну может провести бой с Джоном Джонсом.
Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы:
- 9 января 2023
-
16:38
-
16:02
-
15:53
-
15:38
-
15:09
-
14:02
-
12:58
-
12:38
-
12:25
-
12:05
-
11:56
-
11:55
-
11:22
-
10:22
-
10:12
-
09:48
-
09:45
-
07:40
-
06:54
-
04:02
-
03:50
-
00:44
-
00:16
- 8 января 2023
-
23:59
-
23:56
-
23:45
-
23:18
-
23:03
-
21:55
-
21:48
-
21:26
-
20:21
-
20:13
-
19:45
-
19:02