Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фрэнсис Нганну намекнул на возможный переход из UFC в PFL

Фрэнсис Нганну намекнул на возможный переход из UFC в PFL
Комментарии

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), камерунский и французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором сделал намёк на возможный переход из UFC в PFL.

Камерунец опубликовал серию новогодних семейных фотографий, на которых его мама сидит за праздничным столом в футболке PFL.

«Начинаем лучший год! Счастливого 2023 года всем вам!», — написал Нганну.

Напомним, в своём последнем бою, который состоялся на UFC 270, Нганну встречался с французским бойцом Сирилем Ганом и победил его. Недавно Фрэнсис заявлял, что хочет подписать новый контракт с UFC, однако по условиям нового соглашения у него должна быть возможность проводить боксёрские поединки.

Ранее считалось, что на турнире UFC 285 Нганну может провести бой с Джоном Джонсом.

Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023