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Endeavor Group Holdings, которая владеет промоушеном UFC, может приобрести WWE

Endeavor Group Holdings, которая владеет промоушеном UFC, может приобрести WWE
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Endeavor, материнская компания UFC, была включена в список потенциальных покупателей WWE. Об этом сообщает BJ Penn.

Недавно было объявлено, что Винс Макмахон возвращается в WWE после того, как был вынужден уйти из-за скандала. После этого возвращения Макмахон будет рассматривать возможность продажи компании. Как выяснилось, компания Endeavor может быть заинтересована в этом.

Компания Endeavor купила UFC за $ 4 млрд в 2016 году, и, учитывая, насколько хорошо пошли дела с тех пор в финансовом плане, нетрудно представить, что они примут участие в игре в профессиональный реслинг.

Волкановски показал разностороннюю работу перед боем с Махачевым:

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Теги Бокс/ММА UFC •••

Источник: BJ Penn

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