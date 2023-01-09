Endeavor Group Holdings, которая владеет промоушеном UFC, может приобрести WWE

Endeavor, материнская компания UFC, была включена в список потенциальных покупателей WWE. Об этом сообщает BJ Penn.

Недавно было объявлено, что Винс Макмахон возвращается в WWE после того, как был вынужден уйти из-за скандала. После этого возвращения Макмахон будет рассматривать возможность продажи компании. Как выяснилось, компания Endeavor может быть заинтересована в этом.

Компания Endeavor купила UFC за $ 4 млрд в 2016 году, и, учитывая, насколько хорошо пошли дела с тех пор в финансовом плане, нетрудно представить, что они примут участие в игре в профессиональный реслинг.

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