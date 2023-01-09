Бивол ответил на вопрос, посетит ли поединок Бетербиева и Ярда

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол сообщил, что не будет присутствовать на титульном поединке между соотечественником Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом.

«Не думаю, что буду там. У меня есть мой тренировочный лагерь, и мне необходимо быть готовым к концу апреля или маю, потому что я хочу получить бой до этого срока», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, поединок Бетербиева и Ярда состоится 28 января в Лондоне (Великобритания). Россиянин проведёт дебютную защиту сразу трёх чемпионских поясов (WBC/IBF/WBO) в полутяжёлом весе. Для Ярда поединок с Бетербиевым станет вторым титульным противостоянием в карьере, летом 2019 года он досрочно проиграл Сергею Ковалёву.

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