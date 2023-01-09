Экс-боец UFC назвал единственного легковеса, способного победить Махачева

Бывший боец UFC, а ныне комментатор Bellator американский ветеран Джош Томпсон назвал легковеса, способного победить звёздного россиянина Ислама Махачева.

«Единственным парнем является [Бенеил] Дариуш. Точка. Он единственный, у кого, как я считаю, есть подходящий стиль для победы. Он крайне необычный. Он не дерётся как обычные бойцы. Хотите размениваться ударами в стойке? Он повалит вас на землю. Хотите бороться? Он собьёт ваши тейкдауны и заставит вас драться.

Ему плевать, в каком положении сражаться. И он делает это в сумасшедшей манере. Вы не ждёте от соперника переката прямо в ноги с переходом на болевой приём на голень. Он не позволит вам обхватить руки вокруг своего тела и совершить бросок», – сказал Томпсон в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Новость по теме Порье высказался о роли резервного бойца для поединка Махачева и Волкановски

Тайсумов имитирует Махачева в лагере Волкановски