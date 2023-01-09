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«Жизнь коротка». Хабиб Нурмагомедов поделился видео с отдыха

«Жизнь коротка». Хабиб Нурмагомедов поделился видео с отдыха
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов поделился новой публикацией в социальных сетях.

Так, спортсмен показал, как плывёт против течения в реке в холодное время года. Пост не остался без вопросов подписчиков.

«Тебе не холодно?» – написал в комментариях бывший менеджер бойца Али Абдель-Азиз.

Ранее Нурмагомедов подтвердил новость о своём окончательном уходе из смешанных единоборств, где последние два года он провёл в качестве тренера. Россиянин выступал в UFC с 2012 по 2020 год, одержав 13 побед в 13 боях и объявив о завершении карьеры 24 октября 2020 года после досрочной победы над американцем Джастином Гэтжи. Всего же на его счету 29 побед в 29 поединках в ММА.

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