ONE FC официально объявил о чемпионском бое Малыхина и Бхуллара
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Азиатский промоушен ONE FC официально объявил о своём бойцовском вечере, который состоится 25 марта в Сингапуре.
В главном бою чемпион организации в тяжёлом весе канадец Арджан Бхуллар (11-1) проведёт обязательную защиту против россиянина Анатолия Малыхина (11-0).
Арджану Бхуллару 36 лет. Канадец дебютировал в ONE FC в октябре 2019 года и в апреле 2021-го завоевал чемпионский титул, победив техническим нокаутом во втором раунде американского ветерана Брэндона Веру.
Анатолию Малыхину 34 года. Россиянин дебютировал в лиге в марте 2021 года. В своём последнем бою в декабре Малыхин победил чемпиона ONE в двух весовых категориях Ренье де Риддера из Нидерландов, досрочно остановив его в первом раунде.
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