Джо Роган объяснил, почему бойцы MMA с травмами головы не завершают карьеры

Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался о бойцах смешанных единоборств, выступающих, несмотря на ранее полученные травмы головы, к которым, в частности, относится и хроническая травматическая энцефалопатия (нейродегенеративное заболевание), с которой сталкиваются и хоккеисты со стажем.

«Мне кажется, что обычно люди не думают о рисках с точки зрения будущего. Они задают вопрос: «Как я чувствую себя сейчас?» И в особенности это касается бойцов. Привлекательность победы, привлекательность поднятой руки. Это ведь заметно превосходит заурядный жизненный опыт.

Даже ребята, накопившие урон и почувствовавшие его последствия, берут перерыв в несколько месяцев и затем возвращаются, ведь это намного интересней, чем обыденная жизнь», – сказал Роган в рамках выпуска своего подкаста.