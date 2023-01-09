«Идут молодые и голодные псы». Дариуш призвал Порье завершить карьеру

Четвёртый номер рейтинга лёгкого веса (до 70 кг) UFC американец Бенеил Дариуш считает, что двукратный претендент на чемпионский титул и соотечественник Дастин Порье должен завершить профессиональную карьеру.
«Я не пытаюсь быть плохишом, но ему и вправду стоит задуматься о завершении карьеры, если он хочет драться только с парнями, у которых есть имя. Псы идут. Есть молодые и голодные псы. И они хотят убивать.
В дивизионе осталось не так уж и много Майклов Чендлеров. Сколько ещё таких боёв он проведёт? Ему придётся сразиться с одним из псов, и я в настоящий момент вхожу в их число. Поэтому либо делай шаг вперёд, либо займись чем-нибудь другим. Бои – не тот вид спорта, в котором можно желать наполовину», – приводит слова Дариуша издание MMA Fighting.
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