«И она может получить». Сехудо заявил о желании подраться с женой Даны Уайта
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо не оставил без внимания скандальный инцидент, произошедший с главой организации Даной Уайтом.
Напомним, в начале января стало известно, что президент UFC устроил потасовку на новогодней вечеринке в ночном клубе с собственной женой, закончившуюся лишь после вмешательства окружающих. Позже Уайт принёс извинения, объяснив ситуацию тем, что они с супругой были пьяны, а также заявил, что не оправдывает себя в данной ситуации.
Подписчик в социальных сетях: «Сехудо vs жена Даны Уайта».
Сехудо: «Я готов. Она тоже может получить».
Ранее звёздный голливудский актёр Джейми Фокс раскритиковал Уайта за драку с женой.
7 косяков великого и ужасного Даны Уайта
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