Боец UFC Алексеева — об уходе Хабиба: годик отдохнёт и вернётся

Российский боец смешанного стиля Ирина Алексеева, в конце лета подписавшая контракт с UFC, прокомментировала новость об окончательном уходе бывшего чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова из индустрии MMA, несмотря на успехи в качестве тренера.

«Неожиданная новость. Очень интересно, почему он решил уйти. Наверное, он хочет в семье остаться, чтобы не нервничать, здоровье своё не подрывать. Наверняка у него в финансовом плане всё налажено. Но, я думаю, он не сможет без этого, отдохнёт годик и вернётся.

Хотя, с другой стороны, может, и не вернётся. Скорее всего, он очень сильно устал. Везде пресса, везде давление на него. Мне кажется, человек хочет отдохнуть, побыть один или с семьёй. Реально к нему очень много внимания», – приводит слова Алексеевой издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее Нурмагомедов опубликовал новое видео в социальных сетях, показав, как проводит свободное время.