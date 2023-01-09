Порье ответил на призыв Дариуша завершить карьеру

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье отреагировал на недавнее высказывание конкурента по дивизиону и соотечественника Бенеила Дариуша, призвавшего его завершить карьеру.

«Я не пытаюсь быть плохишом, но ему и вправду стоит задуматься о завершении карьеры, если он хочет драться только с парнями, у которых есть имя. Псы идут. Есть молодые и голодные псы. И они хотят убивать», – сказал Дариуш в интервью MMA Fighting.

«Спасибо за совет, Бенни! Приму к сведению. Не уверен, что тебе нравится острый соус (Poiriers Louisiana Style – название соуса, производимого компанией Порье – Прим. «Чемпионата»), но если нравится, то с меня бесплатная доставка», – написал Порье в социальных сетях.