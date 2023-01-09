Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Порье ответил на призыв Дариуша завершить карьеру

Порье ответил на призыв Дариуша завершить карьеру
Комментарии

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье отреагировал на недавнее высказывание конкурента по дивизиону и соотечественника Бенеила Дариуша, призвавшего его завершить карьеру.

«Я не пытаюсь быть плохишом, но ему и вправду стоит задуматься о завершении карьеры, если он хочет драться только с парнями, у которых есть имя. Псы идут. Есть молодые и голодные псы. И они хотят убивать», – сказал Дариуш в интервью MMA Fighting.

«Спасибо за совет, Бенни! Приму к сведению. Не уверен, что тебе нравится острый соус (Poiriers Louisiana Style – название соуса, производимого компанией Порье – Прим. «Чемпионата»), но если нравится, то с меня бесплатная доставка», – написал Порье в социальных сетях.

Новость по теме
«Идут молодые и голодные псы». Дариуш призвал Порье завершить карьеру
«Я делал ставки на себя!» Даже топовые бойцы готовы рискнуть карьерой ради лёгких денег? «Я делал ставки на себя!» Даже топовые бойцы готовы рискнуть карьерой ради лёгких денег?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023